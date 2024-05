Claudia Leitte regressou este fim de semana a Portugal para dois concertos. A artista brasileira atuou em Lisboa, no festival Brasil Vibes, no sábado, 25 de maio, e, no dia seguinte, viajou até ao North Festival, no Porto.

Antes de subir ao palco do festival da cidade Invicta, a cantora conversou com o SAPO Mag e recordou o início da sua carreira. "Tenho mais de 20 anos de carreira, mas jamais esqueço a primeira vez que subi a um palco. Foi um sentimento forte e de certeza que tinha encontrado o que eu gostaria de fazer para o resto da minha vida", contou.

Com o lançamento dos primeiros discos, a brasileira começou a sentir que as suas canções "chegavam às pessoas": "Comecei a sentir isso quando lancei meus primeiros trabalhos. Ainda em discos físicos e também ouvindo as minhas músicas a tocar nas rádios. Não dá para esquecer. Foi muita felicidade".

Este fim de semana, Claudia Leitte atuou no festival Brasil Vibes, em Lisboa, e no North Festival, no Porto. "Ontem percebi o carinho e o amor dos portugueses pelo meu trabalho. Fiquei tão feliz que demorei a adormecer depois do espetáculo. É tão significativo saber que pessoas de outro país admiram o que você faz. Eu sou muito abençoada por isso", frisou.

"Eu gosto de toda a cultura portuguesa. Mas, principalmente, da literatura. Sou uma admiradora de Eça de Queiroz e Fernando Pessoa. Cantar aqui é um presente de Deus. Um sentimento único", confessou a artista ao SAPO Mag.