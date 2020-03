A epidemia do novo coronavírus (Covid-19) tem afetado a indústria do entretenimento. Esta quinta-feira, dia 5 de fevereiro, a organização do Tomorrowland Winter, em França, anunciou o cancelamento do evento deste ano.

Em comunicado partilhado nas redes sociais, a promotora do festival frisa que o "governo francês decidiu cancelar a edição deste ano", que iria decorrer de 14 a 21 de março. "O governo francês está a tomar medidas drásticas em relação ao vírus COVID-19 em França. Portanto, estão a cancelar grandes eventos", acrescenta a organização.