O alinhamento daquele que é considerado 'a meca' da música eletrónica conta ainda com nomes como Adam Beyer, Amelie Lens, Charlotte de Witte, Kölsch, Lost Frequencies, Paul Kalkbrenner, Steve Aoki, Tale of Us, Tiësto, Timmy Trumpet, entre os 60 artistas chamados a atuar nos oito palcos do "Tomorrowland - Around The World”, anunciou hoje a organização.

O festival Tomorrowland, que decorre anualmente na Bélgica, apresenta-se este ano num formato inédito, totalmente digital e interativo, nos dias 25 e 26 de julho.

As restrições aplicadas pelos países um pouco por todo o mundo, devido à pandemia de covid-19, obrigaram ao cancelamento da edição de 2020 deste festival na Bélgica, que anualmente atrai perto de 400 mil espectadores.