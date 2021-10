O primeiro single do novo disco de Tony Carreira, "Para Sempre",, inspirado na novela homónima da TVI, será o tema do genérico da nova produção com estreia marcada para 8 de novembro. O músico interpreta o tema e partilha a sua autoria com Tiago Machado, Nuno Ribeiro e Paulo Martins.

Segundo a Sony Music, a convite do cantor, a Orquestra Sinfónica de Praga gravou o tema.

"Criar este tema foi um grande desafio. Tivemos de mergulhar na história e envolvermo-nos com as emoções da novela. Não havia outra forma de fazer isto. Estamos todos muito felizes com resultado", revela Tony Carreira. "Sou apaixonado pela ficção portuguesa e gosto cada vez mais do processo criativo de desenvolver músicas para televisão e cinema", remata.

O tema “Para Sempre” fará parte do novo álbum do cantor e tem composição de Pedro Villas, Nuno Ribeiro, Fradique e António Mendes Ferreira, mais conhecidos como os irmãos Calema.

"Recomeçar", o novo álbum de Tony Carreira, será lançado em novembro.