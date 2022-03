A pedido do PL, partido de Jair Bolsonaro, o ministro Raul Araújo, do Tribunal Superior Eleitoral do Brasil, decidiu proibir todas as manifestações políticas no festival Lollapalooza, que está a decorrer em São Paulo. O partido apresentou a queixa depois de Pabllo Vittar e Marina se terem manifestado a favor do ex-presidente Lula durante os concertos.

Segundo a Folha de S. Paulo, o tribunal brasileiro determinou que a organização do festival terá de pagar uma multa de 50 mil reais se os artistas fizerem comentários políticos durante os espetáculos.

Nas redes sociais, Anitta reagiu à medida. "50 mil? Menos uma bolsa. Fora Bolsonaro. Esta lei vale fora do país? É porque os meus festivais são só internacionais", escreveu a cantora brasileira.