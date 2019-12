Shawn Mendes foi aconselhado a cancelar o concerto deste sábado, dia 30 de novembro. O espetáculo seria o segundo consecutivo do cantor no Allianz Parque, em São Paulo.

Nas redes sociais, o músico explicou que foi obrigado a cancelar o concerto por questões de saúde. "Acordei a sentir-me doente, fui ao médico e descobri que estou com laringite e sinusite (...) Peço desculpas do fundo do coração, queria poder estar no palco esta noite. Prometo recompensar na próxima vez que estiver na América do Sul", frisou.

Nas redes sociais, foi partilhado um vídeo onde é possível ver Shawn Mendes sozinho e desolado na bancada do estádio. O vídeo soma milhares de partilhas.

Veja o vídeo: