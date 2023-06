Os muito liberais Ben Affleck e Matt Damon nunca devem ter imaginado que um filme seu servisse de inspiração a Donald Trump.

Os dois atores tiveram de desmentir formalmente qualquer ligação ao antigo presidente dos EUA do Partido Republicano após o seu recente filme "Air" ter sido usado num vídeo da sua campanha.

Lançado no último filme de semana na Truth Social, a rede social de Trump, o vídeo com o habitual lema "Make America Great Again!" incluía uma ligação para enviar donativos para a campanha presidencial de 2024.

Mas as várias fotografias de um Trump enquanto jovem e presidente a andar tinham como pano de fundo um monólogo da personagem interpretada por Matt Damon no filme da Amazon: "O dinheiro pode comprar quase tudo, mas não pode comprar a imortalidade – isso você tem de conquistar".

Num comunicado, a produtora dos dois atores garante que eles “não deram tal consentimento” ao ex-presidente e o favorito republicano na corrida de 2024 para usar o seu trabalho na campanha.

"Não tínhamos conhecimento prévio, não demos autorização e não endossamos ou aprovamos que quaisquer imagens ou som de 'Air' sejam reaproveitadas pela campanha Trump como propaganda política ou para qualquer outro uso", diz o texto da Artists Equity.

"Especificamente em termos de todos e quaisquer direitos disponíveis para nós sob a lei de direitos autorais e propriedade intelectual dos EUA, notificamos expressamente que, no caso de qualquer uso de material de 'Air' pela campanha de Trump, em que seja necessária aprovação ou consentimento, não damos tal consentimento", conclui a produtora dos atores.

A campanha de Trump não reagiu. O vídeo não foi retirado.