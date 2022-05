A Ucrânia, que este ano foi representada pelos Kalush Orchestra, com "Stefania", eram os grandes favoritos e venceram 66.º edição Festival Eurovisão da Canção, com 631 pontos. A final decorreu este sábado, dia 14 de maio, na PalaOlimpico, em Turim, Itália.

1.º Ucrânia/Kalush Orchestra: Stefania – 631 pontos - VENCEDORES 2.º Reino Unido/Sam Ryder: Space Man – 466 pontos 3.º Espanha/Chanel: SloMo – 459 pontos 4.º Suécia/Cornelia Jakobs: Hold Me Closer – 438 pontos 5.º Sérvia/Konstrakta: In Corpore Sano – 312 pontos 6.º Itália/Mahmood & Blanco: Brividi – 268 pontos 7.º Moldávia/Zdob și Zdub & Frații Advahov: Trenulețul – 253 pontos 8.º Grécia/Amanda Tenfjord: Die Together – 215 pontos 9.º Portugal/MARO: saudade, saudade – 207 pontos 10.º Noruega/Subwoolfer: Give That Wolf a Banana – 182 pontos 11.º Países Baixos/S10: De Diepte – 171 pontos 12.º Polónia/Ochman: River – 151 pontos 13.º Estónia/Stefan: Hope – 141 pontos 14.º Lituânia/Monika Liu: Sentimentai – 128 pontos 15.º Austrália/Sheldon Riley: Not The Same – 125 pontos 16.º Azerbaijão/Nadir Rustamli: Fade to Black – 106 pontos 17.º Suíça/Marius Bear: Boys Do Cry – 78 pontos 18.º Roménia/WRS: Llámame – 65 pontos 19.º Bélgica/Jérémie Makiese: Miss You – 64 pontos 20.º Arménia – Rosa Linn: Snap – 61 pontos 21.º Finlândia/The Rasmus: Jezebel – 38 pontos 22.º República Checa/We Are Domi: Lights Off – 38 pontos 23.º Islândia/Systur: Með Hækkandi Sól – 20 pontos 24.º França/Alvan & Ahez: Fulenn – 17 pontos 25.º Alemanha/Malik Harris: Rockstars – 6 pontos

A vitória foi entregue à banda ucraniana graças à união dos espectadores de toda a Europa. Os Kalush Orchestra, que foram a segunda escolha para atuar festival - em fevereiro, a Ucrânia anunciou que Alina Pash já não seria a representante do país no evento, depois de ter havido protestos devido ao facto de a cantora ter atuado na Crimeia em 2015, um ano depois de a Rússia ter ocupado aquela região - foram os mais votados da noite pelo público.

Já Portugal, que este ano foi representado por MARO e o tema “saudade, saudade", conquistou o nono lugar, com 207 pontos.

Em segundo lugar ficou o Reino Unido e Espanha conquistou o terceiro lugar.

Nas próximas semanas, a organização do festival da Eurovisão vai analisar com a emissora ucraniana Suspilne se há condições para a realização da edição de 2023 no país.

Na sua conta no Instagram, Volodymyr Zelensky felicitou os Kalush Orchestra e adiantou que o evento se vai realizar no país.

"A nossa coragem impressiona o mundo, a nossa música conquista a Europa! No próximo ano, a Ucrânia será a anfitriã da Eurovisão. Pela terceira vez na história. E eu acredito, que não será a última. Faremos o nosso melhor para um dia receber os participantes e convidados da Eurovisão em Mariupol. Livre, pacífica, reconstruída!", escreveu o presidente ucraniano.

Os votos dos jurados

Como é habitual, o país vencedor foi escolhido pelo público (televoto) e pelos jurados nacionais. Antes de serem revelados os votos dos espectadores, os 40 representantes dos países a concurso revelaram as suas pontuações, sendo o Reino Unido o país mais votado, com 283 pontos.

Já a Suécia conseguiu o segundo lugar nas votações dos jurados, seguida pela Espanha e Ucrânia. Portugal ficou em quinto lugar.

Os Países Baixos, a Dinamarca, a Arménia e a Lituânia entregaram os seus oito pontos a MARO, enquanto que a Ucrânia, a Noruega, Croácia e a Áustria atribuíram 10 pontos à canção portuguesa. Albânia (1 ponto), Estónia (7 pontos), Azerbaijão (7 pontos), Bélgica (5 pontos), Polónia (7 pontos), Grécia (3 pontos), Moldova (2 pontos), Bulgária (4 pontos), Sérvia (7 pontos), Islândia (5 pontos), Letónia (6 pontos, Suíça (5 pontos), França (1 ponto), Montenegro (4 pontos), Roménia (7 pontos), Irlanda (4 pontos), Eslovénia (3 pontos), Georgia (7 pontos), Reino Unido (3 pontos), Austrália (6 pontos) e República Checa (5 pontos) também pontuaram "saudade, saudade".

Já o júri de Portugal, representado por Tatanka, dos The Black Mamba, atribuiu 10 pontos ao Reino Unido e os 12 pontos foram entregues à canção de Espanha.

Os votos do público

A Alemanha, que não foi pontuada pelos jurados nacionais, conquistou seis pontos do voto popular, enquanto a França somou oito pontos. Já 'saudade, saudade', de MARO, recebeu apenas 36 pontos do público.

1.º Ucrânia/Kalush Orchestra: Stefania – 439 pontos

2.º Moldávia/Zdob și Zdub & Frații Advahov: Trenulețul – 239 pontos

3.º Espanha/Chanel: SloMo – 228 pontos

4.º Sérvia/Konstrakta: In Corpore Sano – 225 pontos

5.º Reino Unido/Sam Ryder: Space Man – 183 pontos

6.º Suécia/Cornelia Jakobs: Hold Me Closer – 180 pontos

7.º Noruega/Subwoolfer: Give That Wolf a Banana – 146 pontos

8.º Itália/Mahmood & Blanco: Brividi – 110 pontos

9.º Polónia/Ochman: River – 105 pontos

10.º Estónia/Stefan: Hope – 98 pontos

11.º Lituânia/Monika Liu: Sentimentai – 93 pontos

12.º Grécia/Amanda Tenfjord: Die Together – 57 pontos

13.º Roménia/WRS: Llámame – 53 pontos

14.º Países Baixos/S10: De Diepte – 42 pontos

15.º Portugal/MARO: saudade, saudade – 36 pontos

16.º Finlândia/The Rasmus: Jezebel – 26 pontos

17.º Arménia – Rosa Linn: Snap – 21 pontos

18.º Islândia/Systur: Með Hækkandi Sól – 10 pontos

19.º França/Alvan & Ahez: Fulenn – 8 pontos

20.º Alemanha/Malik Harris: Rockstars – 6 pontos

21.º Bélgica/Jérémie Makiese: Miss You – 5 pontos

22.º República Checa/We Are Domi: Lights Off – 5 pontos

23.º Azerbaijão/Nadir Rustamli: Fade to Black – 3 pontos

24.º Austrália/Sheldon Riley: Not The Same – 2 pontos

25.º Suíça/Marius Bear: Boys Do Cry – 0 pontos

Este ano entraram 40 países em competição, mas à final chegam 25, dos quais 20 foram selecionados em duas semifinais, que decorreram na terça-feira e na quinta-feira, também em Turim.

A 66.ª edição do Festival Eurovisão da Canção, que se realiza anualmente na Europa desde 1956, incluía inicialmente 41 países, mas a União Europeia de Radiodifusão, que promove o concurso, anunciou em 25 de fevereiro, um dia após a invasão da Ucrânia, que a Rússia iria ficar de fora.

Na primeira semifinal passaram à final Portugal (“saudade, saudade”, MARO), Ucrânia (“Stefania”, Kalush Orchestra), Suíça (“Boys do cry”, Marius Bear), Arménia (“Snap”, Rosa Linn), Islândia (“Með hækkandi sól”, Systur), Lituânia (“Sentimentai”, Monika Liu), Noruega (“Give that wolf a banana”, Subwoolfer), Grécia (“Die together”, Amanda Georgiadi Tenfjord), Moldova (“Trenuletul", Zdob si Zdub & Advahov Brothers) e Países Baixos ("De Diepte", S10).

República Checa (“Ligths Off”, We Are Domi), Azerbaijão (“Fade to Black”, Nadir Rustamli), Polónia (“River”, Ochman), Estónia (“Hope”, Stefan), Austrália (“Not the same”, Sheldon Riley), Suécia (“Hold me closer”, Cornelia Jakobs), Roménia “Llámame”, WRS) e Sérvia (“In corpore sano”, Konstrakta) foram os escolhidos na segunda semifinal.

A estes 20 países juntam-se os chamados ‘Big Five’ (“Cinco Grandes” em português) – França (“Fullen”, Alvan & Ahez), Alemanha (“Rockstars”, Malik Harris), Itália (“Brividi”, Mahmood & Blanco), Espanha (“SloMo”, Chanel) e Reino Unido (“Space Man”, Sam Ryder).

A grande festa na final do festival da Eurovisão

créditos: EBU/SARAH LOUISE BENNETT

A final do concurso foi apresentada pelos cantores Laura Pausini e MIKA e pelo apresentador de televisão italiano Alessandro Cattelan. A cerimónia arrancou às 20h00 (hora de Portugal continental) e, além das atuações dos 25 países finalistas, contou com a participação especial de vários convidados.

A cerimónia da final arrancou com um vídeo gravado na histórica Piazza San Carlo, em Turim, que contou com a participação de mais de 500 músicos – vocalistas, baixistas, bateristas e guitarristas –, que tocaram "Give Peace A Chance", de John Lennon Já na arena, a festa começou com uma atuação especial de Laura Pausini, que apresentou um medley dos seus maiores sucessos.

Depois da atuação da cantora, seguiu-se o tradicional desfile dos finalistas do festival - a 'flag parade' -, onde foram apresentados todos os concorrentes que conseguiram um lugar na ronda do concurso anual.

Antes dos concorrentes subirem ao palco da arena de Turim, os apresentadores (os cantores Laura Pausini e MIKA e o apresentador de televisão italiano Alessandro) relembraram que, na final, p televoto de cada país vale 50% da pontuação total e os outros 50% ficam a cargo do jurados de cada país.

VEJA AS ATUAÇÕES:

1. República Checa (We Are Domi, 'Lights Off')

Na segunda semifinal, os We Are Domi, da República Checa, tiveram a missão de apagar as luzes. Já na final deste sábado, a banda inaugurou o palco do festival om "Lights Off".

2. Roménia (WRS, 'Llámame')

Os ritmos latinos e baleares de "Llámame" animaram o PalaOlimpic. Em palco, WRS esteve acompanhador por quatro bailarinos e o público cantou a uma só voz "hola, mi bebé-bé".

3. Portugal (MARO, 'Saudade, Saudade')

MARO, acompanhada por Diana Castro, Beatriz Fonseca, Beatriz Pessoa, Carolina Leite e Milhanas, com 'saudade, saudade', foram recebidas com uma grande ovação na arena de Turim. No centro da PalaOlimpic e rodeadas por um manto de fumo, as cantoras entregaram uma atuação repleta de emoção.

4. Finlândia (The Rasmus, 'Jezebel')

Este ano, a Finlândia foi representada pelos Rasmus, banda que em 2003 ficou conhecida com a canção "In the Shadows", e conquistou um lugar na final. Tal como na seminal, o grupo levou balões amarelos, brancos e pretos para o palco e o vocalista apresentou-se com uma capa amarela, que despiu na reta final da atuação.

5. Suíça (Marius Bear, 'Boys Do Cry')

Ano após ano, a Suíça continua a apostar em baladas clássicas. . Com “Boys do Cry”, Marius Bear aqueceu os corações do público que esgotou a arena da cidade italiana.

6. França (Alvan & Ahez, 'Fulenn')

Pela primeira vez na história do festival da Eurovisão, não há nenhuma canção em francês a concurso. Este ano, a França fez-se representar por Alvan & Ahez, que apresentaram o tema "Fulenn", cantado em bretão.

7. Noruega (Subwoolfer, 'Give That Wolf a Banana')

Com máscaras amarelas, os Subwoolfer fizeram o público dançar com "Give That Wolf a Banana", tema que tem conquistado os utilizadores do TikTok.

8. Arménia (Rosa Linn, 'Snap')

Sentada numa cama branca, Rosa Linn foi a oitava artista a pisar o palco do festival da Eurovisão. O cenário do palco foi preenchido por milhares de post-its brancos.

9. Itália (Mahmood & Blanco, 'Brivid')

Em 2019, Mahmood ficou perto de conquistar a vitória para a Itália no festival da Eurovisão. Este ano, o músico voltou ao concurso com o jovem Blanco. Em palco, os artistas apresentaram "Brivid" e, como seria de esperar, foi a canção mais entoada pelo público.

10. Espanha (Chanel, 'SloMo')

Chanel e os seus bailarinos agarram com toda a energia o público que encheu este sábado o PalaOlimpico. Com "SloMo", a cantora mostrou todos os seus dotes para a dança.

11. Países Baixos (S10, 'De Diepte')

Aos 28 anos, S10 estreou-se no festival da Eurovisão com a balada indie "De Diepte". A cantora apresentou-se sozinha no centro do palco.

12. Ucrânia (Kalush Orchestra, 'Stefania')

Os Kalush Orchestra conquistaram um dos maiores aplausos da noite. Com a habitual energia que os caracteriza, a banda ucraniana apresentou "Stefania", um tema que mistura rap e folk.

"Ajudem a Ucrânia, ajudem Mariupol, ajudem Azovstal e já", pediu o grupo no final da atuação.

13. Alemanha (Malik Harris, 'Rockstars')

Malik Harris trouxe todos os seus instrumentos para o palco do festival da Eurovisão, apesar de estarem todos desligados. O músico da Alemanha defendeu o tema "Rockstars".

"Quando o Ed Sheeran conhece o Eminem", brincou o The Guardian.

14. Lituânia (Monika Liu, 'Sentimentai')

Monika Liu, com"Sentimentai", foi uma das grandes surpresas da primeira semifinal do festival da Eurovisão. Para a atuação, a delegação da Lituânia apostou num visual vintage.

15. Azerbaijão (Nadir Rustamli, 'Fade To Black')

Nadir Rustamli brilhou no "The Voice Azerbaijão" e com "Fade To Black" conquistou um lugar na final. Em palco, o cantor interpretou a balada sentada numa grande escadaria.

16. Bélgica (Jérémie Makiese, 'Miss You')

Do campo de futebol ao palco da arena PalaOlimpico, em Turim, Jérémie Makiese apresentou a balada "Miss You".

17. Grécia (Amanda Georgiadi Tenfjord, 'Die Together')

Amanda Tenfjord vive e faz carreira fora da Grécia, mas foi a escolhida para representar o país. Com referências ambientais, a cantora apresentou o tema “Die Together” rodeada por cadeiras vazias.

18. Islândia (Systur, 'Med Haekkandi Sól')

As Systur representaram a Islândia no palco do festival com o tema "Með hækkandi sól". As três irmãs – Sigga, Beta e Elín – e apresentaram o tema country "Med Haekkandi Sól", mas não cativaram o público presente na arena.

19. Moldova (Zdob si Zdub & Advahov Brothers, 'Trenuletul')

Festa, folclore e rock: uma mistura estranha, mas que animou a arena PalaOlimpico. Com "Trenuletul", a banda da Moldova fez o público dançar.

20. Suécia (Cornelia Jakobs, 'Hold Me Closer')

Cornelia Jakobs cantou "Hold Me Closer", um hino para os corações partidos, e apostou numa atuação intensa, com jogos de luz, fumo e planos de câmara criativos.

21. Austrália (Sheldon Riley, 'Not The Same')

Aos 23 anos, Sheldon Riley estreou-se no palco do festival da Eurovisão com "Not The Same". Tal como na segunda semifinal, o outift escolhido pelo artista australiano foi um dos mais comentados da noite.

22. Reino Unido (Sam Ryder, 'Space Man')

Estrela das redes sociais, Sam Ryder voou até Itália para mudar o rumo da história do Reino Unido na Eurovisão. Com o tema "Space Man", o cantor conquistou o público e mereceu elogios no Twitter.

23. Polónia (Ochman, 'River')

Para o Festival Eurovisão da Canção, Ochman decidiu combinar ópera e música pop. Para a atuação, o músico recorreu a efeitos de chuva.

24. Sérvia (Konstrakta, 'In Corpore Sano')

Enquanto lavava as mãos, Konstrakta, da Sérvia, apresentou o tema "In Corpore Sano", considerada uma das canções mais irreverentes da edição. Em palco, a artista esteve acompanhada por cinco figurantes.

25. Estónia (Stefan, 'Hope')

Com toque 'old-school Western', Stefan subiu com a sua guitarra ao palco da arena de Turim. Para a emissão televisiva, o músico apostou em efeitos em tons de sépia.

As atuações especiais

Depois de serem apresentadas todas as canções e já com as linhas para votação abertas, foi a vez dos Måneskin, vencedores da edição de 2021 do Festival Eurovisão da Canção, subirem ao palco da arena. A banda italiana apresentou o seu mais recente singles, "Supermodel", pela primeira vez ao vivo.

"Divirtam-se e não se aproximem das mesas", brincou Damiano David, relembrando a polémica que marcou a reta final da emissão de 2021 e onde um vídeo dava a entender que o vocalista estaria a consumir cocaína. O artista negou os rumores e o exame toxicológico confirmou que não tinha consumido drogas.

Na despedida, a banda fez ainda uma curta versão acústica de "If I Can Dream", de Elvis Presley.

A italiana Gigliola Cinquetti também subiu a palco para recordar "Non Ho L’étà", tema que venceu o festival em 1964.

Depois de Gigliola Cinquetti, foi a vez de Mika, um dos apresentadores da edição de 2022 do festival, subir a palco para recordar os principais sucessos da sua carreira. Acompanhado por dezenas de bailarinos e com uma mega produção, o artista passeou por temas como "Grace Kelly", "Love Today" ou "Happy Ending".