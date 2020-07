A formação dos UHF que subiu a palco a 13 de julho de 1990 contou com os músicos Carlos Peres, Renato Gomes e Zé Carvalho, além de António Manuel Ribeiro.

Do alinhamento fazem parte as canções "Este Filme", "Hesitar", "No Portugal dos Pequeninos" e "Amélia Recruta", entre outros.