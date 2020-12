Robbie Williams lançou esta terça-feira, dia 15 de dezembro, o videoclipe do tema "Can’t Stop Christmas". O single faz parte do álbum "The Christmas Present", editado este mês pelo cantor britânico.

No vídeo dedicado à quadra natalícia, Robbie William faz uma paródia com Boris Johnson. Em "Can’t Stop Christmas", o cantor assume o papel do primeiro-ministro britânico e conduz uma conferência de imprensa sobre a pandemia da COVID-19.

Veja o vídeo: