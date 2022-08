O quarto concerto dos Coldplay está marcado para o dia 21 de maio no Estádio Cidade de Coimbra, confirmou a Everything is New. A primeira data (17 de maio) esgotou em 15 minutos e os bilhetes para o segundo (19 de maio) e terceiro concerto (20 de maio) esgotaram em cerca de 25 minutos cada.

Segundo a Rádio Comercial, a promotora adianta que a banda não vai anunciar mais datas em Portugal.

"Quatro datas no Estádio Cidade de Coimbra! Os Coldplay regressam em grande a Portugal com quatro espetáculos épicos que não vais querer perder. Os bilhetes já estão disponíveis! Apenas são válidos os bilhetes adquiridos nos pontos oficiais. Confirme quais são e não adquira bilhetes em sites de mercado secundário", avisa a promotora.

Os bilhetes para a terceira data já se encontram à venda e os preços variam entre os 65 euros aos 150, nas bancadas, passando por 85 euros no relvado do Estádio Cidade de Coimbra.

Os fãs que se encontravam na fila (online ou em loja física) continuam com o seu lugar garantido na lista de espera para a terceira data.

Devido à grande afluência ao site de vendas, a Ticketline criou uma fila de espera. Às 10h20, por exemplo, estavam 29 8191 pessoas a aguardar para iniciar o processo de compra do bilhete para o concerto da banda liderada por Chris Martin.

Já para a segunda data, às 11h40, estavam aproximadamente 300 mil pessoas na lista de espera.

BILHETES

Relvado - 85€

Bancada Nascente Inferior - 150€ (com marcação)

Bancada Poente Inferior - 150€ (com marcação)

Bancada Nascente Superior - 120€ (com marcação)

Bancada Poente Superior - 120€ (com marcação)

Bancada Sul Inferior - 90€ (com marcação)

Bancada Sul Superior - 65€ (com marcação)

Mobilidade Condicionada - 65€*

PACOTES VIP

Higher Power Early Entry - 215€

Biutyful Hot Ticket - 230€

Coloratura Hot Ticket - 300€

My Universe Lounge - 500€

Com arranque em Portugal, a digressão europeia em 2023 segue por Espanha, Itália, Suíça, Dinamarca, Suécia e Países, além de incluir espetáculos no Reino Unido, em Manchester e Cardiff.

Em reunião do executivo municipal, o vice-presidente da Câmara Municipal de Coimbra, Francisco Veiga, adiantou que podem acontecer, "no máximo, quatro" concertos. "Admitimos que [em Coimbra] não ficaremos por um, com certeza”, frisou.

A banda de Chris Martin, que atuou já algumas vezes em Portugal, anunciou mais concertos em estádios europeus que recebem, pela primeira vez, a digressão mundial “Music of the Spheres”.

Na nota é referido que a digressão se destaca por um conjunto de iniciativas de sustentabilidade.

“A produção do espetáculo utiliza energia 100% renovável em quase todos os locais, traz consigo o primeiro sistema de geradores em ‘tour’ no mundo, feito a partir de 40 baterias de carros elétricos BMW; bicicletas motorizadas e pistas de dança cinéticas, que permitem aos fãs fazerem parte do espetáculo, criando energia através das mesmas, painéis solares e turbinas eólicas em cada espetáculo […]. Por cada bilhete vendido é plantada uma árvore”, é destacado.

A banda de rock criou o ‘site’ sustainability.coldplay.com, no qual está disponível informação sobre estas iniciativas.

Na semana passada os Coldplay lançaram o novo vídeo “Humankind”, do seu mais recente álbum, “Music Of The Spheres”, em que mostraram pistas com as novas cidades da digressão, entre elas Coimbra.

Fundada em 1996, a banda britânica foi já por várias vezes distinguida com Grammy e prémios MTV.