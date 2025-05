“Não eras tu quem eu esperava”, com selo da Asa, é uma declaração de amor de Fabien Toulmé à filha Júlia, nascida em 2009 com uma condição genética conhecida como Trissomia 21 ou Síndrome de Down.

Nas mais de 200 páginas desenhadas, o autor não suaviza nem esconde a luta familiar, mas sobretudo pessoal, para entender e saber lidar com uma recém-nascida com uma alteração genética que não foi diagnosticada na gestação.

Escrito na primeira pessoa, o livro conta de forma cronológica a segunda gravidez de Patrícia, mulher de Fabien, e os temores de que fosse detetada qualquer malformação no feto. Os receios seriam confirmados meses depois, quando Júlia nasceu e lhe foi diagnosticada a Síndrome de Down.

No livro, Fabien Toulmé desenha a raiva por não conseguir lidar com a situação: “Raiva contra mim, que não sentia nada por aquela criança, contra a Patrícia – talvez tudo isto fosse culpa dela -, contra a Júlia, que não era quem eu esperava… […] Raiva contra os outros pais da maternidade, que tinham tido filhos normais e regressado a casa mal eles tinham nascido”.

Ao longo da narrativa, e dos meses de crescimento da filha, o autor desenhou as dúvidas sobre a capacidade em ser pai da segunda filha e admitiu os seus próprios preconceitos sobre o que é ser “normal” ou “deficiente”.

O título do livro remete para um momento da história em que Fabien Toulmé se apazigua ao deitar Júlia no berço e lhe diz: “Não eras tu quem eu esperava… mas estou contente por teres vindo”.

Fabien Toulmé, nascido em França em 1980, tem formação em Engenharia Civil e Urbanismo, área na qual trabalhou em vários países, nomeadamente no Brasil, onde conheceu a mulher. Em 2008, regressou a França e decidiu dedicar-se à banda desenhada, que praticava de forma autodidata desde pequeno.

Depois de ter publicado histórias curtas em revistas, Fabien Toulmé estreou-se em 2014 com este “Não eras tu quem eu esperava”, o primeiro livro a ser publicado no mercado português. É autor ainda da trilogia “L’Odyssée d’Hakim”, “Suzette ou le grand amour” e dos livros “Les reflets du monde”, entre outros.

De acordo com a editora Asa, Fabien Toulmé apresentará o livro “Não eras tu quem eu esperava” no dia 07 de junho na Feira do Livro de Lisboa, numa sessão que contará com a participação da Associação Pais 21 - Down Portugal e da Associação Portuguesa de Trissomia 21. Haverá sessão de autógrafos nos dias 07 e 08 de junho naquela feira.

A Trissomia 21 é uma condição genética que decorre de uma alteração do cromossoma 21 e que tem implicações no desenvolvimento físico e mental dos seus portadores.

Em dezembro de 2011, a Organização das Nações Unidas aprovou a criação do Dia Mundial da Síndrome de Down a 21 de março, como forma de consciencializar a sociedade e promover o respeito.