Carrie Underwood, uma das grandes estrelas da música country, decidiu criar e vender máscaras com as iniciais do seu nome. A iniciativa solidária - as receitas serão entregues à instituição MusiCares, que ajuda artistas que perderam a sua fonte de rendimento - tem dado que falar nas redes sociais, especialmente no Brasil.

As iniciais do nome Carrie Underwood são "C" e "U", letras desenhadas nas máscara. Se em inglês não tem nenhum significado, em português a história é diferente. O pormenor não passou despercebido junto dos fãs que fama português e tornou-se viral nas redes sociais.

Leia alguns dos comentários: