O espetáculo, um acolhimento da companhia localizada na Rua do Açúcar, tem criação, adaptação, dramaturgia e interpretação de Diogo Andrade, que dá corpo a um cão, Mr. Bones, segundo o Teatro Meridional.

Depois de se ter separado do dono moribundo, e convencido de que este morrera, Mr. Bones tenta arranjar outro dono. Todavia, e como vida de vadio não é fácil, Mr. Bones acaba por se perder na neve, no meio de um grupo de pessoas enquanto ao longe se ouve o som dos carros que circulam numa autoestrada.

Com Pedro Gil no apoio à dramaturgia, “Vadio” é uma produção da Cercabranca, com conceção plástica e apoio ao movimento de Susana Cecílio.

No Meridional, “Vadio” pode ser visto de quinta-feira a sábado, às 21h00, e, ao domingo, às 17h00.