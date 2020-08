O ciclo “Paz & Amizade” levará ao Barreiro, “em quatro sábados entre 29 de agosto e 19 de setembro, concertos de Vaiapraia, Lula Pena, Rodrigo Amado com Ricardo Toscano, João Lencastre e Hernâni Faustino, bem como uma apresentação inédita do músico local Fast Eddie Nelson”, refere a OUT.RA – Associação Cultural num comunicado hoje divulgado.

Fast Eddie Nelson, que atua no dia 19 de setembro, foi “desafiado pela organização a montar um espetáculo em redor dos Pink Floyd”. “‘Entre Barrett e a Lua’ , como o próprio nome indica, explorará o legado mais expansivo do quarteto britânico, centrado nos seus lançamentos após a partida do fundador Syd Barrett e antes do sucesso massivo de ‘Dark Side of the Moon’”, explica a OUT.RA.

O ciclo arranca em 29 de agosto com os Vaiapraia, que irão apresentar “o recente e muito elogiado disco ‘100% Carisma’”.

“A 05 de setembro apresenta-se a idiossincrática cantautora Lula Pena, de regresso de uma minidigressão italiana, e a 12 de setembro é a vez de um quarteto que tem sido responsável por uma muito aguardada confluência entre correntes do jazz tantas vezes de costas voltadas, juntando aqueles que são os mais celebrados saxofonistas nacionais (Rodrigo Amado e Ricardo Toscano) à bateria de João Lencastre e ao contrabaixo de Hernâni Faustino”, lê-se no comunicado.