Uma das zangas mais mediáticas do mundo da música pop pode ter chegado ao fim. Esta terça-feira, dia 11 de junho, na sua conta no Instagram, Katy Perry partilhou uma fotografia de um prato com biscoito e onde se pode ler "finalmente paz". Na publicação, a cantora identificou Taylor Swift, considerada a sua grande rival.

Em comentário, a cantora de "ME" e de "We Are Never Ever" respondeu apenas com uma série de corações.

Já na sua conta no Twitter, Katy Perry escreveu "vamos ser amigas", identificando Taylor Swift.

Nas redes sociais, alguns fãs acreditam que as duas cantoras deverão lançar em breve um single conjunto.