O músico Vasco Vilhena apresenta o seu novo álbum, “A Poda das Nuvens”, na próxima sexta-feira, às 21:30 no Auditório Municipal, em Alcácer do Sal, distrito de Setúbal.

“O concerto tem entrada livre, com lotação limitada aos lugares disponíveis, sendo cumpridas todas as recomendações oficiais de segurança”, indica a câmara baixo-alentejana em comunicado.

Vasco Vilhena estudou Jazz e produção musical. “A Poda das Nuvens” sucede a “Urso Solar” (2018), depois da estreia em 2014 com "Treze".

Neste álbum, Vasco Vilhena conta com as participações de Armando Miranda, na guitarra, Gonçalo Machado, na bateria, Simão Lamas, no baixo, e Maria Sacadura, voz e flauta transversal.

O disco conta oito temas inéditos, abrindo com "Antárctico".