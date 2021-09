Pedro Abrunhosa, Marisa Liz e Fernando Daniel vão juntar-se a Diogo Piçarra no Porto e Calema, Aurea e Bispo em Lisboa, anunciou a Universal Music Portugal.

Os concertos “Vem Cantar Comigo Season” acontecem nos dias 8, 9 e 10 de novembro, no Teatro Sá da Bandeira, no Porto, e a 8, 9 e 10 de dezembro, no Teatro Tivoli, em Lisboa. Os bilhetes já estão à venda e há datas praticamente esgotadas.

"Depois de lançar o novo single, 'Vem Dançar Comigo', Diogo Piçarra anunciou uma série de concertos especiais intitulada 'Vem Cantar Comigo Season', que marca a primeira vez que Diogo Piçarra se apresentará totalmente a solo em palco e tem a particularidade de ter um convidado muito especial em cada um dos concertos. Será uma ocasião para duetos inesperados com alguns dos artistas que Diogo Piçarra mais admira, e com muitos dos quais não teve ainda oportunidade de trabalhar", adianta a editora em comunicado.

Em palco, a solo, Diogo Piçarra vai "trabalhar instrumentos e formas que nunca o vimos explorar ao vivo. Cénicamente será também um espetáculo surpreendente".

Vem Cantar Comigo Season

Porto – Teatro Sá da Bandeira

8 Nov: Canta com Fernando Daniel

9 Nov: Canta com Marisa Liz

10 Nov: Canta com Pedro Abrunhosa

Lisboa – Teatro Tivoli

8 Dez: Canta com Calema

9 Dez: Canta com Aurea

10 Dez: Canta com Bispo