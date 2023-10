As candidaturas ao Prémio Pessoa 2023 estão abertas até 22 de novembro e o vencedor será conhecido no próximo dia 14 de dezembro, anunciaram hoje os promotores do galardão, iniciativa do semanário Expresso e da Caixa Geral de Depósitos.

O Prémio Pessoa tem o valor de 60 mil euros e o objetivo de "reconhecer a atividade de pessoas portuguesas com papel significativo na vida cultural e científica do país". O júri do Prémio Pessoa 2023 é constituído por Francisco Pinto Balsemão, que preside, Paulo Macedo (vice-presidente), Ana Pinho, António Barreto, Clara Ferreira Alves, Diogo Lucena, Eduardo Souto de Moura, Emílio Rui Vilar, José Luís Porfírio, Maria Manuel Mota, Pedro Norton, Rui Magalhães Baião, Rui Vieira Nery e Viriato Soromenho-Marques. O regulamento está disponível no site do semanário Expresso. No ano passado, o vencedor foi o poeta João Luís Barreto Guimarães. Tudo o que se passa à frente e atrás das câmaras! Receba o melhor do SAPO Mag, semanalmente, no seu email. Subscrever Já subscrevi Os temas quentes do cinema, da TV e da música! Ative as notificações do SAPO Mag. Subscrever O que está a dar na TV, no cinema e na música! Siga o SAPO nas redes sociais. Use a #SAPOmag nas suas publicações. Instagram