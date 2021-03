Joana foi a vencedora de "Big Brother - Duplo Impacto", que chegou ao fim no passado sábado, dia 27 de março. A concorrente conquistou o primeiro prémio, levando para casa um cheque de 20 mil euros.

Esta segunda-feira, em conferência de imprensa, a vencedora do reality show da TVI confirmou que foi perseguida depois de abandonar os estúdios do programa. "É verdade. Vinha concentrada nas chamadas, a falar com a minha mãe ao telefone. Quando estava a chegar perto de casa, reparámos que nos estavam a seguir", contou Joana, citada pelo site A Televisão.

"A GNR já está a tratar desse processo", garantiu a vencedora do reality show "Big Brother - Duplo Impacto".