Timothée Chalamet ajudou a lançar uma nova moda quando se infiltrou no seu próprio concurso de sósias no mês passado em Nova Iorque.

Desde então, já houve concursos pelo mundo à procura dos gémeos de Jeremy Allen White, Paul Mescal, Dev Patel, Tom Holland e até de José Condessa em Portugal no último fim de semana.

No domingo, foi a vez de se realizar um concurso para encontrar o sósia de Glen Powell, em Austin, no Texas, de onde é natural o ator de "Top Gun: Maverick", "Todos Menos Tu" e "Tornados", que 'enviou' a própria mãe e uma tia para serem juízas.

Atualmente a fazer um filme em Londres às ordens do realizador Edgar Wright, o ator acompanhou à distância por FaceTime, mas antes surpreendeu o público com uma mensagem em vídeo onde anunciou um 'prémio pessoal' para o vencedor.

Começando por dizer que o concurso era para encontrar sósias de Justin Hartley, o ator de "Smallville" e "Tracker" com quem é frequentemente comparado, Powell informou a seguir que era tudo um pretexto para juntar todos num assalto e brincou com a sua imagem.

"Não precisamos de máscaras porque temos todos o mesmo rosto. É o crime perfeito. Não nos podem prender a todos porque somos um [...]. Além disso, sei que é novembro, mas se ninguém estiver de tronco nu sem justificação, então tudo isto é uma farsa e, obviamente, ninguém está empenhado", gozou.

O melhor sósia foi um médico assistente chamado Maxwell Braunstein, que ganhou cinco dólares (exatamente 4,76 euros, à cotação do dia), queijo grátis durante um ano da Torchy’s Tacos e um chapéu de cowboy.

E ainda um prémio mais 'valioso'.

“Talvez saibam que os meus pais fazem uma participação especial em todos os filmes que faço, mas hoje o vencedor do concurso de sósias do Glen Powell ganha para os seus pais, ou qualquer membro da família à sua escolha, uma participação especial no meu próximo filme”, revelou o ator.

"Estou a falar a sério. Este é um prémio em dinheiro que vale seis mil milhões de dólares", garantiu.

VEJA A MENSAGEM PESSOAL DO ATOR.



VEJA A NOTÍCIA DO CONCURSO DO CANAL FOX 7 AUSTIN.