Por favor, o verdadeiro Timothée Chalamet pode apresentar-se?

Até mesmo os sósias mais convincentes da estrela de Hollywood de 28 anos, reunidos em Nova Iorque para um concurso de sósias, ficaram surpreendidos quando o próprio apareceu nas festividades de domingo.

No domingo, cerca de 20 jovens, com queixo esculpido e as características ondas de cabelos cor de noz, juntaram-se com uma enorme multidão no Washington Square Park, em Nova Iorque, informou a revista Variety.

A estrela de “Chama-me Pelo Teu Nome", "Dune" e "Wonka", escondida por detrás de uma máscara e usando um boné de basebol, apareceu no concurso, posando para fotos com os competidores.

Imagens nas redes sociais captaram o momento em que Chalamet deu a conhecer a sua presença, encantando os fãs que seguravam os telemóveis.

“Como é que sabemos que é realmente ele? Pode ser apenas um sósia muito bom”, foi uma das reações nos comentários.

AnthonyPo, um criador de conteúdos no YouTube que afirmou estar por detrás do evento e tem mais do que uma semelhança passageira com o ator, escreveu na rede social X [antigo Twitter], “obrigado ao meu fã número 1 por aparecer”.

Pelo menos um imitador foi detido pela polícia, que aparentemente respondeu ao evento por causa da grande multidão, que foi forçada a mudar de sítio.

O vencedor, um estudante universitário de 21 anos que se vestiu de Willy Wonka, recebeu um enorme troféu de ouro e um cheque de 50 dólares (cerca de 46 euros), que vai gastar em doces, revelaram as redes sociais.