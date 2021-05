Este é o 6.º álbum do cantor e compositor “sempre fiel ao rap”, mas que “explora também a musicalidade do reggae, pop, funk e até dos ritmos tradicionais da Ilha de Santiago, em Cabo Verde, o batuque”, segundo nota de apresentação da Malaposta.

Com Moreira atuam Patxá Silva, na guitarra, André Piteiras, na percussão, e Guilherme Franco, na voz de apoio.

“Jay Moreira & Live Band é um projeto musical que nasceu da necessidade do cantor nascido em Cabo Verde exteriorizar bons sentimentos pelo mundo, em prol da felicidade, da paz e do amor. Poderá parecer cliché, mas os sentimentos verdadeiros são aqueles que nos unem… A musicalidade de Jay Moreira nasceu no hip-hop crioulo e português com a ex-banda Da Blazz e, ao longo dos anos, evoluiu a solo com diversos álbuns e, em destaque, o mais recente, ‘Verdade'”, acrescenta o texto de apresentação do músico.