“Bluey ao Vivo” estava inicialmente marcado como tendo uma única sessão, no dia 30 de novembro às 11h00, na MEO Arena, em Lisboa, que esgotou. Entretanto foram anunciadas mais duas sessões no mesmo dia, às 15h00 e às 19h00, que estão “quase esgotadas”. “A nova sessão foi marcada para o dia 1 de dezembro às 11h00, na MEO Arena”, refere a promotora do espetáculo, num comunicado hoje divulgado.

Os bilhetes para a nova sessão já estão à venda e custam entre os 34 e os 85 euros.

“Bluey ao Vivo” tem argumento do criador da série, Joe Brumm, e música do responsável bela banda sonora de “Bluey”, Joff Bush.

A série “Bluey”, criada em 2018, acompanha a vida da família Heeler, que vive na Austrália, e é composta por Bluey, de 6 anos, a irmã Bingo, de 4, e os pais delas, Bandit e Chili. Os quatro são boiadeiros-australianos, ‘blue heelers’.

A série tem três temporadas e os episódios duram cerca de sete minutos, com exceção do último a ser estreado, já este ano, que tem 28 minutos.

A 7 de outubro foram disponibilizados novos episódios em Portugal, que podem ser vistos na plataforma de streaming Disney +.

O espetáculo que agora chega a Portugal, depois de ter sido apresentado na Austrália, nos Estados Unidos e no Reino Unido, “acompanha a família Heeler durante um dia repleto de aventuras, desde o amanhecer até à hora de dormir”.

O espetáculo, com direção de Rosemary Myers, da Windmill Theatre Company, é apresentado pela BBC Studios e Andrew Kay, em parceria com a Windmill Theatre Company.