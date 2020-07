“Asteraceae”, que marca a reabertura da galeria da Rua Fernando Palha, depois de quase três meses encerrada devido à pandemia da covid-19, é, nas palavras de Swoon, “uma pequena viagem, que começa com as técnicas mais simples, como desenho a tinta sobre tela, passando por impressões em bloco de linóleo em larga escala, coladas em objetos encontrados, e terminando numa bobina de animação em ‘stop motion’, que representa dois anos de descoberta do ‘stop motion’”.

Além disso, como contou a artista à Lusa numa entrevista por email, “há também trabalhos em papel artesanal, usando técnicas de pintura e impressão coladas com telas de seda e pintura à mão”.

“É uma espécie de secção transversal do meu processo criativo”, explicou.

A “pequena viagem” é feita também através do tempo, com algumas das obras expostas criadas “há 10/12 anos, e outras agora”. Em “Asteraceae” há ainda algumas obras, como a animação, que “estiveram a fermentar algum tempo”.

O nome que escolheu para a primeira exposição em Portugal está ligado ao momento que se vive no mundo, com a pandemia da covid-19.

Asteraceae é a família de flores à qual pertence o dente-de-leão, “que se mantém no mesmo sítio, mas envia as suas sementes para-quedas através do vento”.

“Com as fronteiras fechadas e a proibição das viagens, não posso viajar para Lisboa, embora adorasse conhecê-la um dia, e tinha essa imagem na minha mente. Percebi que para já essa teria que ser eu: posso enviar os meus trabalhos para o outro lado do oceano, para dizerem olá por mim, e espero que nos encontremos pessoalmente noutra altura”, disse.

Em termos de trabalho, o confinamento a que a pandemia remeteu a artista tem-na feito ir “muito mais para dentro”. “Para examinar os últimos 20 anos da minha vida – quão louca e por todo o mundo tem sido. Estou a começar a digerir e apreciar isso. Tenho dado comigo a fazer muitos desenhos pequenos e a escrever muito. Coisas que posso fazer em casa sozinha, sem precisar da ajuda de um grande coletivo ou equipa para me ajudar a executar”, partilhou.

Caledona Curry, nascida em 1977, começou a assinar como Swoon em 1999, quando começou apresentar os seus trabalhos nas ruas de Nova Iorque.

O trabalho da “primeira mulher a ganhar reconhecimento alargado no mundo predominantemente masculino da ‘street art’”, como recorda a Underdogs, “tornou-se conhecido por casar o fantástico e o mundano, juntando frequentemente a isto elementos de fábulas e mitos, assim como um motivo recorrente do sagrado feminino”.

A obra de Swoon já foi exposta em galerias e museus nos vários continentes.

Simultaneamente, na Underdogs estará também patente a exposição cápsula “Slit” da artista norte-americana Heather Benjamin.

A partir deste ano, os artistas que apresentam coleções cápsula na galeria são escolhidos pelos artistas da exposição principal. Ou seja, Heather Benjamin foi uma escolha de Swoon.

Swoon recordou à Lusa que a primeira vez que viu um trabalho de Heather Benjamin foi “um pequeno alfinete de uma mulher a montar o rosto da lua”.

“Era totalmente atrevido e, no entanto, totalmente ‘empoderador’, e acho essa qualidade dupla um tanto rara nas obras de arte. Desde então tornei-me fã. Quando a Underdogs me pediu para sugerir outros artistas, ela foi alguém cuja voz eu queria ver aparecer em mais sítios”, referiu.

As exposições, patentes até 08 de agosto, são de entrada livre.

A Underdogs é uma plataforma cultural, fundada em 2010 pela francesa Pauline Foessel e pelo português Alexandre Farto (Vhils), que se divide entre arte pública, com pinturas nas paredes da cidade, exposições dentro de portas (no n.º 56 da Rua Fernando Palha) e a produção de edições artísticas originais.

A plataforma começou em 2015 a organizar visitas guiadas de Arte Urbana em Lisboa.