“Retratos contados” é o título da mostra concebida pelos jornalistas Nelson Mateus e Maria João Alexandre, que apresenta imagens de Ruy de Carvalho nas várias peças em que participou no TEC, e que pode ser visitada de quarta-feira a domingo, das 15h00 às 18h00.

“Os irmãos Karamazov”, “Peter Pan”, “As you like it”, “Cristo recrucificado”, “O sonho” e “Lulu” contam-se entre as peças em que Ruy de Carvalho participou, na companhia dirigida por Carlos Avilez.

Nascido em Lisboa a 1 de março de 1927, Ruy de Carvalho iniciou-se no teatro amador em 1942, no Grupo da Mocidade Portuguesa, com a peça “O jogo para o Natal de Cristo”, com encenação de Ribeirinho.

A estreia profissional data de 1947, no Teatro Nacional D. Maria II, concessionado à Companhia Rey Colaço/Robles Monteiro, na comédia “Rapazes de hoje”, de Roger Ferdinand, dois anos depois de ter ingressado no curso de teatro/formação de atores do Conservatório Nacional.