O foco desta edição vai para a "convergência entre a imagem e o corpo e processos de criação artística fundados na tecnologia", segundo a organização.

O InShadow "explora atmosferas interdisciplinares pela reflexão sobre soluções estéticas e técnicas de representação do corpo no ecrã, no palco e noutros espaços de atuação", acrescenta.

As competições internacionais de vídeo-dança e de documentário decorrem no Teatro do Bairro de 26 a 29 de novembro - às 21:00 e às 15:00, respetivamente -, com a exibição de mais de 50 filmes representativos do panorama atual do vídeo-dança mundial.

A 30 de novembro, ainda no Teatro do Bairro, o InShadow exibe uma sessão especial do vídeo-dança "Making Men", de Antoine Panier e Harold George, e apresenta em estreia absoluta a performance "Se eu pudesse", de Cecília Hudec e Rui Peixoto.

Nessa noite acontece a cerimónia de entrega de prémios da competição internacional e termina com a Festa InShadow.

Entre outros espetáculos, estará em palco "Tricotomia da Vaidade", da Nova Companhia/João Telmo, com apresentações de 4 a 7 e de 11 a 14 de dezembro na Appleton Square.