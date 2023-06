O aniversário do nascimento da artista Maria Helena Vieira da Silva (1908-1992) vai ser celebrado no dia 13 de junho com uma programação de diversas atividades culturais intitulada “Mundo Bicho”.

A ideia vem da forma carinhosa como o marido, o artista Arpad Szènes (1897-1985) tratava Vieira da Silva, e que nesta programação está ligada ao respeito pela diferença, convocando autores contemporâneos com criações provenientes de várias disciplinas. Das artes performativas às artes plásticas - concertos, oficinas, leituras e visitas guiadas – vão ocupar o museu, espaços circundantes e públicos, segundo a organização. Active Mess, César Burago, Joana Guerra, Helena Espvall, Lantana, Coro Nosso, Coro Menor, Grupo Voz Terra, Grupo Coral 1.º de Maio, Catarina Real, João Fazenda, Madalena Matoso, Galeria Diferença, Coletivo Siroco, Renato Santos, Thorsten Grütjen e Gustavo Ciríaco são alguns dos convidados.