O Museu Guggenheim de Bilbau, em Espanha, agendou para outubro de 2025 uma exposição dedicada à pintora portuguesa Maria Helena Vieira da Silva, segundo a programação aprovada na quarta-feira.

A exposição intitula-se “Anatomia do Espaço” e estará patente naquele museu basco entre 17 de outubro de 2025 e 22 de fevereiro de 2026, desvendando “formas abstratas e ilusões de ótica de Maria Helena Vieira da Silva”.

“Esta exposição irá olhar para lá das referências formais à cultura visual portuguesa e aos movimentos de vanguarda como o cubismo e o futurismo”, refere o museu.

Em maio passado, o presidente da Fundação Arpad Szenes – Vieira da Silva, António Gomes de Pinho, tinha já revelado à agência Lusa que a obra da artista portuguesa iria ser exposta nos museus Guggenheim em Bilbau e também em Veneza (Itália), no âmbito de um plano de internacionalização.

“São exposições em preparação para os próximos anos, que representarão um grande esforço de internacionalização da obra da artista e da cultura portuguesa”, disse Gomes de Pinho.

A programação artística do Guggenheim de Bilbau abrirá em janeiro com uma exposição dedicada à artista brasileira Tarsila do Amaral (1886-1973), intitulada “Pintando o Brasil moderno”.

Maria Helena Vieira da Silva nasceu em 1908 em Lisboa, estabeleceu-se como pintora em Paris, onde conheceu o marido, o artista plástico húngaro Arpad Szenes.

Após um exílio de sete anos no Brasil durante a II Guerra Mundial, foi-lhe atribuída a cidadania francesa.

A obra da pintora está exposta no Centre Georges Pompidou, de Paris, no MoMA e Guggenheim de Nova Iorque, na Tate Collection, de Londres, no Thyssen-Bornemisza, de Madrid, no Art Institute of Chicago, no Ashmolean Museum, em Oxford, e na Pinacoteca do Estado de São Paulo.

Vieira da Silva foi eleita Membro da Royal Academy of Arts de Londres, em 1988, e ordenada Oficial da Legião de Honra em França, com insígnias entregues pelo Presidente François Mitterrand, em 1991. Morreu em Paris em 1992.