Com este número, o Louvre, o museu mais visitado do mundo, regressou a um nível próximo do de 2019, antes da crise sanitária, indicou hoje aquela entidade à AFP.

"Este aumento de 14% no número de visitantes em relação a 2022 (7,8 milhões de visitantes) está próximo do nível pré-pandémico" de 2019 (9,6 milhões de visitantes)”, precisou o museu.

No entanto, o maior museu do mundo disse que "não estava a contar com um número recorde de visitantes como no passado - em 2018 recebeu 10,2 milhões de visitantes - porque decidiu manter uma capacidade diária de 30.000 visitantes", a fim de garantir "melhores condições de receção e visita" ao público.

"Esta capacidade diária será mantida durante os Jogos Olímpicos (de 26 de julho a 11 de agosto)", apesar do afluxo esperado de visitantes de todo o mundo à capital francesa, acrescentou o museu.

Em 2023, o Louvre recebeu 32% de visitantes franceses e 68% de visitantes estrangeiros, incluindo 13% de americanos e muitos europeus de países vizinhos (7% de Itália, 5% do Reino Unido e da Alemanha, 4% de Espanha).

Os visitantes asiáticos (Japão, Coreia, China) representaram apenas 2,5% do total, ao passo que, em 2018, só os visitantes chineses representaram 8%.

Segundo o setor do turismo e as autoridades francesas, esta redução do número dos turistas chineses explica-se por uma "retoma muito gradual das ligações aéreas" com a China e por "dificuldades na emissão de vistos", segundo a AFP.

Em Espanha, muitos dos museus nacionais e privados bateram recordes de entradas em 2023, nomeadamente o Museu Nacional do Prado, em Madrid, que recebeu 3.209.285 visitantes, um número que supera o alcançado em 2019, quando celebrou o seu bicentenário.

Por sua vez, outro dos mais visitados na capital espanhola - o Museu Rainha Sofia - recebeu 2.530.560 visitantes em 2023, dos quais 1.409.113 no edifício principal, o que representa um aumento de 20% em relação a 2022.

Por seu turno, o Património Nacional, que gere palácios mosteiros e espaços verdes em seis comunidades autónomas do país, anunciou terem sido ultrapassados os seus dados históricos, com mais de seis milhões de visitantes, segundo a agência EFE.

A entidade registou 6.370.770 entradas, sendo os monumentos mais visitados o Palácio Real (1.421.428), o Mosteiro de San Lorenzo de El Escorial (445.166) e, com apenas meio ano de existência, a Real Galeria de Coleções, que ocupa o terceiro lugar, com 336.058 entradas.

O Museu Nacional Thyssen-Bornemisza anunciou também esta semana que, pelo sétimo ano consecutivo, recebeu mais de um milhão de visitantes (1.012.660 entradas).

Do seu lado, o Museu Guggenheim de Bilbau anunciou ter vivido o "melhor ano da sua história" graças aos 1.324.221 visitantes recebidos (mais 35.074 que em 2022).

O Guggenheim indicou ter recuperado o nível de visitantes estrangeiros anterior à pandemia, que ascendem a 60% do total geral (mais 10% do que em 2022).