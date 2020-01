Com apenas três anos de carreira, Vitão é autor de alguns dos maiores êxitos de 2019 no Brasil - os seus singles e EP fizeram-no subir ao patamar dos artistas com maior popularidade no país. O single "Complicado", com Anitta e com o nome de Diogo Piçarra nos créditos, foi um dos sucessos do ano passado.

Depois de vários singles e colaborações, o artista decidiu arrancar 2020 com o lançamento do seu álbum de estreia, "Ouro".

"É o meu ouro. Estou a dar toda a energia boa neste disco. Foi feito com calor, sentimento, alma. Desejo que ele possa bater no coração das pessoas de uma forma muito incrível", afirma o cantor e compositor, que assina as dez músicas do disco, compostas com vários músicos.

Além de Anitta, para o disco Vitão colaborou com Hodari em “Tratamento Perfeito”, com Day em “Maturidade”, com o veterano Rael em “Saudade”, com Gaab e Luccas Carlos em “Mais Tarde” e com Feid em “7 Chamadas".

"A sensação de ver no rosto das pessoas que podes estar a fazer uma diferença muito grande na sua vida é incrível. E simplesmente por estar a cantar algo que escreveste e que toca as pessoas", acrescenta. "Esse é o papel da arte: mudar a vida dos outros", sublinha.

Recorde a entrevista de Vitão ao SAPO Mag no Rock in Rio Brasil 2019: