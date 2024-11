José Cid revelou mais uma canção do novo disco. "A Nu” chegou esta quinta-feira, dia 21 de novembro, a todos os serviços de streaming de música.

Com letra e música do artista, o tema é o single do álbum "Depois Logo Se Vê", que será editado no dia 29 de novembro.

"A Nu” é inspirada na célebre fotografia de José Cid nu, no sofá, com um disco de ouro. "O uso do disco de ouro como cobertura é uma metáfora poderosa que tanta tinta fez correr nos anos 90, representando tanto o seu sucesso quanto a frustração com a falta de espaço para a boa música nacional em algumas rádios", explica o cantor.