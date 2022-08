Depois da estreia em palcos portugueses, este Verão, no festival MEO Marés Vivas, em Vila Nova de Gaia, Vitão vai regressar a Portugal para mais três datas em setembro.

O cantor de 22 anos iniciará a digressão nacional a 2 de setembro no Festival F, em Faro, atuando no Palco Sé a partir das 23h00.

No dia 3 de setembro, a voz de "Flores" e "Amor e Mais" apresentar-se-á no Capitólio, em Lisboa. O concerto faz parte do projeto Viralisa, que promete revolucionar a relação entre o real e o digital no que toca a eventos ao vivo. O espetáculo, que arrancará às 20h00, contará ainda com as participações de Blacci, Bluay, Magic Beatz, DJ Perz, Rgloading e a equipa da Pegadinha.

No dia 4 de setembro, a digressão de Vitão sobe até ao Hard Club, no Porto, às 21h30.