Uma fã de Shawn Mendes editou uma fotografia do cantor, acrescentando-lhe uma tatuagem no braço. A imagem foi partilhada no Twitter e o músico ficou impressionado com o trabalho da sua seguidora.

"Espera, isto é incrível. Podes enviar-me o desenho por mensagem privada?", respondeu o jovem artista no Twitter. Três dias depois, no dia 21 de julho, Shawn Mendes decidiu tatuar o desenho no braço e revelou o resultado nas redes sociais.

Veja a tatuagem: