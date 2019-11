Pixies, Parquet Courts, Woods e Black Country e New Road são os primeiros nomes confirmados para a edição de 2020 do Vodafone Paredes de Coura. O festival regressa nos dias 19, 20, 21, e 22 de agosto.

A banda de rock alternativo Pixies regressa ao anfiteatro natural da música após o concerto de 2005. Os norte-americanos voltam a pisar o palco do Vodafone Paredes de Coura para apresentar o mais recente álbum, "Beneath the Eyrie", lançado em setembro de 2019.

"Também dos Estados Unidos, os Parquet Courts, herdeiros da audácia de Pavement e Guided By Voices, chegam para apresentar o quinto álbum de originais 'Wide Awake!'", lembra a organização em comunicado.

"De créditos firmados e após onze álbuns", os Woods chegam às margens do Rio Coura acompanhados do mais recente disco "Myths 003". "Sun City Creeps" e "Moving to the Left" são alguns dos temas que irão ecoar no Vodafone Paredes de Coura.

Já os Black Country, New Road estreiam-se em Portugal no festival.

Mais de cem mil pessoas passaram pela edição de 2019 do Vodafone Paredes de Coura onde celebraram, entre outros, a música de culto dos New Order, o rock lo-fi dos Car Seat Headrest, o shoegaze de Spiritualized, o romantismo de Father John Misty e o indie rock dos The National.

Os passes gerais já se encontram à venda.