Luísa Sobral partilhou na sua conta no Instagram e no Facebook uma pequena canção, em forma de crítica, a todos que tentam fintar o confinamento, com base nas exceções previstas pelo Governo.

"Vou só passear o cão, vou só comprar pão, tenho a máscara bem guardada no bolso", canta a artista no tema "As exceções que viraram regra".

Veja o vídeo: