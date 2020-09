Nas redes sociais, Cardi B revelou várias vezes que acompanha de perto a música brasileira, tendo já partilhado vários vídeos com temas da dupla Zezé di Camargo e Luciano. Este fim de semana, a rapper norte-americana provou novamente que está atenta ao trabalho dos artistas do Brasil.

Na sua conta no Twitter, a cantora partilhou uma versão em forró do seu sucesso viral, o tema "WAP", parceria com Megan Thee Stallion. "Não, uma versão em forró de 'WAP'", escreveu Cardi B nas redes sociais.

Como se diz no Brasil, em especial no Nordeste: "Só é sucesso se ganhar versão em forró". Ouça aqui a versão forró de "WAP".

Veja o vídeo partilhado pela cantora: