Depois de ter habituado os fãs a esperarem por versões de clássicos de Natal em dezembro, David Fonseca manteve a tradição este ano com "White Christmas".

O cantor deu um toque mais contemporâneo ao clássico escrito por Irving Berlin e interpretado nos anos 1940 por Bing Crosby. Além da versão, partilhou nas redes sociais um vídeo filmado em Lisboa e captado num só take:

"As renas e o trenó foram substituídos por uma "moderna" bicicleta”, um objecto fétiche de David Fonseca presente noutros videoclips do artista e que, curiosamente, usa regularmente nas suas deslocações pessoais", assinala a promotora em comunicado.

Antes de "White Christmas", David Fonseca já assinou versões de canções natalícias como "Little Drummer Boy", "Amazing Grace", "Last Christmas", "All I Want For Christmas Is You", "Happy Xmas (War Is Over)" ou "Oh Christmas Tree", entre outras.

A par da nova versão, foi distribuído pelos membros do Amazing Cats Club, a comunidade associada a David Fonseca, o CD de Natal deste ano, "Christmas 2019". A edição com seis gravações inéditas captadas ao vivo na celebração dos 20 anos de carreira, em novembro de 2018, nos Coliseus de Lisboa e Porto. Além de "U Know Who I Am", "What Life Is For" e "Slow Karma", inclui ainda versões de "Barco Negro", de Amália Rodrigues; o êxito de Rod Stewart "Da Ya Think I’m Sexy"; e "Futuro Eu", em parceria com Manuela Azevedo, dos Clã.