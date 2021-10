Depois de terem editado "Whoosh!" no ano passado, os Deep Purple arrancam em 2022 com a digressão, adiada pela pandemia, de apresentação ao vivo do 21.º álbum de estúdio.

A agenda de concertos inclui Portugal, anunciou a promotora Think Out Loud esta quarta-feira. Os britânicos atuam a 6 de novembro de 2022 no Campo Pequeno, em Lisboa, com primeira parte a cargo dos Urock, banda rock italo-luso-americana produzida por Alan Parsons.

Os bilhetes já estão à venda, com preços entre 38 e 60 euros.

Fundados em 1968, os Deep Purple são pioneiros do hard rock e anunciaram recentemente um novo álbum de versões, intitulado "Turning To Crime". O disco contará com releituras de temas de artistas como Bob Dylan, Fleetwood Mac, Bob Seger, Cream e The Yardbirds e tem lançamento previsto para 26 de novembro.