O renascimento artístico de Mel Gibson surpreendeu fãs e observadores do mundo do cinema após mais de dez anos ostracizado por Hollywood por fazer discursos antissemitas, mas Winona Ryder não esquece o passado.

Numa entrevista ao The Sunday Times, a estrela de "Stranger Things" deu vários exemplos quando lhe perguntaram se teve experiências de antissemitismo na indústria.

"Houve alturas em que as pessoas disseram ' Um momento, és judia? Mas és tão bonita!'. Houve um filme em que estava interessada há muito tempo, do género histórico, e o líder do estúdio, que era judeu, disse que eu parecia 'demasiado judia' para estar numa família aristocrática", revelou.

Mas a atriz voltou a contar um episódio perturbador em 1995 com Mel Gibson que tinha contado à revista GQ em 2010 e agora, em plena tensão racial nos EUA, está a ter bastante impacto e a causar indignação nas redes sociais.