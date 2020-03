Justin Bieber lançou a sua segunda compilação de canções para a quarentena esta quinta-feira, dia 26 de março. O EP " Work From Home" conta com cinco canções, quatro delas já reveladas no disco "Changes".

No álbum, o jovem artista revela novas versões de alguns temas do seu último disco.

Na terça-feira, o canadiano revelou também o EP "R&BIEBER", que conta com cinco canções do último disco - ouça aqui.

Nas próximas semanas, sempre às terças e quintas, Justin Bieber irá revelar novos EPs com as canções de "Changes".