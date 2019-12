"Xanny" é mais recente single retirado do álbum de estreia da cantora,"When We All Fall Asleep, Where Do We Go?".

Billie Eilish lançou esta quinta-feira, dia 5 de novembro, o videoclip para o single "Xanny". Além de protagonizar o vídeo, a jovem cantora estreou-se como realizadora. Durante o vídeo, a artista de 17 anos simula que queima o seu próprio rosto com um cigarro. No final do videoclip, o rosto da adolescente está coberto de pequenas queimaduras escuras. Veja o vídeo: Billie Eilish vai regressar a Portugal no próximo ano para uma atuação no NOS Alive 2020, no Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras.