Este fim de semana, nas redes sociais, Yolanda Tati reagiu com uma "nota de repúdio" contra a Rádio Renascença e o segmento da humorista. "Esta semana, como alguns em Portugal poderão ter visto, o meu nome, o meu trabalho e a minha personalidade foram alvo do humor de JM [Joana Marques]. Foi com surpresa, entusiasmo e fairplay que recebi e encarei os episódios iniciais, nos quais eu era visada", começou por sublinha.

"Compreendo que o programa seja feito em serviço do humor, repito. E sei também que existem pessoas educadas e sensatas na audiência. Porém, a realidade inegável é que acaba por ser instrumentalizado para a disseminação de ódio e insultos. O humor diluiu-se e, nos últimos cinco dias, as minhas redes e correspondência têm sido palco de todo o tipo de insultos: misóginos, racistas, xenófobos ou, simplesmente, humilhação barata e gratuita", frisou Yolanda Tati.

"Não senti necessidade de corrigir, justificar, acrescentar ou rebater nenhum dos argumentos no roteiro humorístico de JM. Um elogio ver o meu humor ser observado e reutilizado, noutra dimensão. Uma serenidade em saber que me voltarei a enganar, em ocasiões. E um orgulho em ser este cocktail feliz e espontâneo de expressões multiculturais que me representam. Elogiei e agradeci. Não me senti posta em causa, até porque o 'Miss Yolo Pod' não é - como foi ali exaustivamente apresentado - um programa típico de entrevistas presas a um guião, compromisso ou protocolo. São encontros e conversas - de uma hora", explicou.

No comunicado, a influencer sublinha que se sentiu " forçadamente submetida e encurralada, por iniciativa de terceiros, a uma dura gestão, vexame e exposição naquele que é também o meu espaço de trabalho": "Exposta de forma extensiva e, por isso, abusiva. Nunca antes quatro programas consecutivos desta rubrica de JM fizeram alusão ao mesmo nome e trabalho de alguém",.

"Sou contra qualquer tipo de violência e orgulho-me de nunca, no exercício da minha comunicação, ter aberto qualquer espaço ou sequer tolerado qualquer tipo de desrespeito para com outrem. Esforço-me para que esse seja, para a sociedade, o meu pequeno contributo", acrescentou.