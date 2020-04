Em casa, David Fonseca e Ana Sofia Martins juntaram-se à volta de um jogo de tabuleiro para contar a sua história. O single "You Feel Like Home" foi lançado este domingo, dia 12 de abril, e marca a estreia da atriz nas "lides da música".

"Quase todos os momentos mais difíceis da minha vida tiveram na criatividade uma resposta à altura, transformando-os em algo mais positivo, mais fácil de carregar. Comecei por usar a fotografia como meio, mas a música foi sempre o elemento mais presente e que me conduziu ao que sou hoje", começa por lembrar David Fonseca na apresentação da canção.

No texto, o músico explica que quis criar algo "que transforme os dias". "Fazer algo que transforme os dias, que os aproxime mais do que queremos fazer com eles e não o que estes dias querem fazer de nós. Criar é uma forma de manter viva a nossa autonomia, a nossa liberdade. Dito isto, coloquei todos estas lições em prática e escrevi uma canção que aborda a noção de casa neste momento de isolamento", conta.

"Gravada totalmente em casa, contei com o talento de quem partilha comigo este momento e que o tornou ainda mais divertido de realizar, a minha mulher Ana Sofia", acrescenta, frisando que esta é "uma altura para nos acautelarmos, cuidarmos de quem mais precisa".

Já para Ana Sofia Martins, "estar em isolamento com alguém como o David, é um desafio constante de tentar acompanhar o ritmo e a criatividade dele". "Fazer este dueto foi uma surpresa e uma forma de chegar à vida das pessoas completamente distinta daquilo que estou habituada", confessa.

"A parte do video ajudou-me a entender melhor o estar do lado de cá da câmara, ainda que como assistente. 'You feel like home' é a canção que me tirou da minha zona de conforto e alterou a narrativa daquilo que seria esperado do meu 2020. E a parte melhor é que adorei", conta a atriz.

O single foi misturado e masterizado à distância por Nuno Simões e Paulo Pereira.