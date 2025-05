Rihanna editou esta sexta-feira, dia 16 de maio, "Friend Of Mine", o seu primeiro single em quase três anos. A canção foi gravada para a banda sonora de "Smurfs: O Grande Filme", que se estreia a 17 de julho nas salas de cinema em Portugal.

"Friend Of Mine" é o primeiro lançamento da artista desde "Born Again", tema da banda sonora de "Black Panther: Wakanda Forever", editado em novembro de 2022.

"Ooh, I think the word here is ‘déjà-vu’/ Just met you tonight, but you feel like a friend of mine” (tradução livre: 'Acho que a palavra aqui é 'déjà-vu'/ Conheci-te esta noite, mas pareces um amigo meu')", canta Rihanna na nova canção.

A artista editou o seu último álbum de estúdio, "Anti", em 2016.