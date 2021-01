"Este é um romance de perturbadora atualidade, que nos faz refletir sobre o sistema democrático em que vivemos, os perigos que ele corre e as suas alternativas (im)possíveis", segundo a editora.

Para o escritor Richard Zimler, esta obra revela "uma distopia perturbadora e cativante que vai [obrigar o leitor] a debruçar-se sobre os perigos profundos do populismo, da manipulação da opinião pública e do casamento entre a política e as novas - e cada vez mais ubíquas - tecnologias", lê-se no mesmo comunicado.

A apresentação realiza-se na quarta-feira, a partir das 21h30 nas páginas da Manuscrito e do jornal Luso no Facebook.