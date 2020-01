Melanie Martinez foi recebida esta terça-feira, dia 21 de janeiro, no Campo Pequeno, em Lisboa, por milhares de fãs. Durante quase duas horas, a cantora desfilou os temas do seu último álbum e surpreendeu o público com um espetáculo teatral. Veja na galeria as imagens do concerto.

