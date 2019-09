Kura, Deejay Kamala, Diego Miranda e Van Breda subiram este sábado, dia 28 de setembro, ao palco New Dance Order do Rock in Rio Brasil. Veja na galeria as imagens dos espetáculos dos DJs portugueses no Rio de Janeiro.

