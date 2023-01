"1923", recente sequela "Yellowstone", estreia-se na SkyShowtime a 16 de janeiro. Segundo o serviço de streaming, no dia do lançamento ficam disponíveis os dois primeiros episódios, sendo os capítulos seguintes disponibilizados semanalmente.

Criada pelo argumentista Taylor Sheridan, a série conta com Helen Mirren e Harrison Ford nos principais papéis. A história acompanha um "novo capítulo da saga da família Dutton, que introduz uma nova geração de Duttons, agora liderados pelo patriarca Jacob (Harrison Ford) e pela matriarca Cara (Helen Mirren)".

"A ação passa-se no início do século XX, numa altura da história em que pandemias, secas históricas, o fim da Lei Seca e a Grande Depressão se fazem sentir no oeste montanhoso dos EUA, a que os Dutton chamam casa", adianta a SkyShowtime.

Além de Harrison Ford e Helen Mirren, o elenco de "1923" conta ainda com Darren Mann, Michelle Randolph, James Badge Dale, Marley Shelton, Brian Geraghty, Aminah Nieves e Jerome Flynn.