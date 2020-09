Nos últimos meses, "365 Dias" tornou-se um fenómeno na Netflix. O filme polaco estreou no dia 7 de junho no serviço de streaming e tem permanecido no ranking dos conteúdos mais vistos na plataforma em Portugal. A obra inspirada no livro de Blanka Lipinska tem sido comparada pelos espectadores a "As Cinquenta Sombras de Grey".

Para celebrar um ano desde o início das gravações, a autora do livro partilhou nas redes vários vídeos de bastidores.

Veja os vídeos: